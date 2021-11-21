Белоруссия подтвердила возобновление экспорта электроэнергии на Украину

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Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление поставки электроэнергии на Украину. Экспорт идёт в соответствии с контрактом на ноябрь.
Белоруссия подтвердила возобновление экспорта электроэнергии на Украину
  • globallookpress.com

«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии на Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом», — сообщила пресс-служба белорусского министерства, заявление приводит РИА Новости.

Ранее на сайте «Укрэнерго» появилась информация, что Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии.

Утром в воскресенье, 21 ноября, объёмы поставок составляют 415 МВт·ч.

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