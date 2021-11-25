СК Белоруссии начал проверку после обнаружения травмированных мигрантов на границе

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Следователи в Белоруссии организовали проверку после обнаружения на границе с Польшей беженцев с переломами ног.
СК Белоруссии начал проверку после обнаружения травмированных мигрантов на границе
  • AP
  • © Andrey Pokumeiko

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение белорусского СК в Telegram-канале.

«Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей», — отмечается в сообщении.

Вечером 21 ноября на одном из участков погранзаставы «Песчатка» Каменецкого района белорусские пограничники обнаружили группу беженцев. При первоначальном осмотре у двух граждан Ирака выявили переломы костей ног.

«Со слов пострадавших стало известно, что они находились в составе группы на территории Польши. Там они были задержаны местными пограничниками, которые избили их и выдворили в Республику Беларусь», — заявили в СК.

Ранее Следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту применения польскими силовиками специальных средств к мигрантам на общей границе ночью 23 ноября.

До этого СК Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.

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