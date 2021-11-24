В Молдавии 25 ноября рассмотрят вопрос выделения средств для выплаты долга «Газпрому»

Парламент Молдавии 25 ноября рассмотрит вопрос выделения средств для выплаты долга компании «Газпром» за поставленный ранее газ.

Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

«Парламент рассмотрит в срочном порядке поправки в закону о государственном бюджете на 2021 года на заседании 25 ноября. Депутаты обсудят завтра поправки по просьбе премьера Натальи Гаврилицы, чтобы не допустить прекращения поставок газа», — цитирует заявление РИА Новости.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, но на 22 ноября этот пункт соблюдён не был. Деньги не поступили и к 24 ноября.

Позднее «Газпром» согласился дать отсрочку Молдавии по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить 26 ноября.