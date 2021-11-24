Украина получила от МВФ второй транш в размере около $700 млн

Короткая ссылка
Украина получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около $700 млн. Об этом сообщил глава Национального банка страны Кирилл Шевченко.
Украина получила от МВФ второй транш в размере около $700 млн
  • Reuters

«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент $699 млн)», — написал Шевченко в Facebook.

Как отмечается, эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.

Ранее стало известно, что Украина ожидает получения $750 млн в рамках второго транша от МВФ и €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в конце ноября — начале декабря 2021 года.

Также сообщалось, что Украина ожидает от МВФ более $2,7 млрд «безвозмездно и без дополнительных условий».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить