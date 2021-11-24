Украина получила от МВФ второй транш в размере около $700 млн

Украина получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около $700 млн. Об этом сообщил глава Национального банка страны Кирилл Шевченко.

«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент $699 млн)», — написал Шевченко в Facebook.

Как отмечается, эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.

Ранее стало известно, что Украина ожидает получения $750 млн в рамках второго транша от МВФ и €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в конце ноября — начале декабря 2021 года.

Также сообщалось, что Украина ожидает от МВФ более $2,7 млрд «безвозмездно и без дополнительных условий».