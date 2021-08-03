Украина ожидает от МВФ более $2,7 млрд безвозмездно
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Как пишет пресс-служба, такое решение принял совет управляющих МВФ по предложению директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Транш должен поступить 23 августа, «накануне 30-й годовщины независимости Украины», сообщили в Киеве.
2 августа МВФ одобрил выделение дополнительных резервных активов на рекордную сумму $650 млрд для помощи в восстановлении экономики.