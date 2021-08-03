Украина ожидает от МВФ более $2,7 млрд безвозмездно

Короткая ссылка
Украина ожидает от Международного валютного фонда более $2,7 млрд «безвозмездно и без дополнительных условий». Об этом сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.
Украина ожидает от МВФ более $2,7 млрд безвозмездно
  • © Global Look Press / Reuters

Как пишет пресс-служба, такое решение принял совет управляющих МВФ по предложению директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Транш должен поступить 23 августа, «накануне 30-й годовщины независимости Украины», сообщили в Киеве.

2 августа МВФ одобрил выделение дополнительных резервных активов на рекордную сумму $650 млрд для помощи в восстановлении экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить