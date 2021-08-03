Украина ожидает от МВФ более $2,7 млрд безвозмездно

Украина ожидает от Международного валютного фонда более $2,7 млрд «безвозмездно и без дополнительных условий». Об этом сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.

Как пишет пресс-служба, такое решение принял совет управляющих МВФ по предложению директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Транш должен поступить 23 августа, «накануне 30-й годовщины независимости Украины», сообщили в Киеве.

2 августа МВФ одобрил выделение дополнительных резервных активов на рекордную сумму $650 млрд для помощи в восстановлении экономики.