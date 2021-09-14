Украина ожидает $750 млн от МВФ и €600 млн от ЕС до конца года
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Как передаёт «Громадське», глава кабмина отметил на пресс-конференции, что миссия МВФ приедет на Украину на следующей неделе, чтобы оценить готовность к следующему траншу.
«Мы ожидаем положительное завершение миссии. Конец ноября — начало декабря — это время, когда возможен транш МВФ», — сказал Шмыгаль.
По его словам, Киев выполнил все условия для получения нового транша, поэтому кабмин не допускает отрицательного результата миссии.
Ранее сообщалось, что МВФ может начать работу на Украине уже в конце сентября.