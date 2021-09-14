Украина ожидает $750 млн от МВФ и €600 млн от ЕС до конца года

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Украина ожидает получить $750 млн в рамках второго транша от Международного валютного фонда (МВФ) и €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в конце ноября — начале декабря 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Украина ожидает $750 млн от МВФ и €600 млн от ЕС до конца года
  • Pixabay

Как передаёт «Громадське», глава кабмина отметил на пресс-конференции, что миссия МВФ приедет на Украину на следующей неделе, чтобы оценить готовность к следующему траншу.

«Мы ожидаем положительное завершение миссии. Конец ноября — начало декабря — это время, когда возможен транш МВФ», — сказал Шмыгаль.

По его словам, Киев выполнил все условия для получения нового транша, поэтому кабмин не допускает отрицательного результата миссии.

Ранее сообщалось, что МВФ может начать работу на Украине уже в конце сентября.

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