МВФ может начать работу на Украине уже в конце сентября

Представитель Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован заявил, что финансовая организация может начать работу на Украине уже в конце сентября.

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он рассказал на конференции YES Brainstorming.

«Миссия может начать работу через 10—12 дней», — сказал Рашкован.

Кроме этого, он добавил, что, скорее всего, работа миссии будет осуществляться в удалённом режиме.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Киев поднимет вопрос о возможности получения новых средств от МВФ в ходе ожидающегося в этом месяце визита миссии фонда в страну.