МВФ может начать работу на Украине уже в конце сентября
- Reuters
Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он рассказал на конференции YES Brainstorming.
«Миссия может начать работу через 10—12 дней», — сказал Рашкован.
Кроме этого, он добавил, что, скорее всего, работа миссии будет осуществляться в удалённом режиме.
Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Киев поднимет вопрос о возможности получения новых средств от МВФ в ходе ожидающегося в этом месяце визита миссии фонда в страну.