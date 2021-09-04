На Украине намерены обсудить с МВФ новый транш

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Киев поднимет вопрос о возможности получения новых средств от Международного валютного фонда (МВФ) в ходе ожидающегося в этом месяце визита миссии фонда в страну.

«Что касается новых возможных средств, которые мы должны получить от Международного валютного фонда, вы помните, что был более чем успешный разговор президента Зеленского с руководящим директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Достигнута договорённость: в сентябре, буквально в ближайшие дни, мы ждём в Киеве миссию МВФ», — приводит слова Устенко телеканал «112 Украина».

Как отметил советник президента, Украина усиливает независимость Нацбанка и продолжает вести борьбу с коррупцией во исполнение своих обязательств.

Он отметил, что Киев выполняет свои обязательства.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что страна получила на свои счета $2,7 млрд от Международного валютного фонда.