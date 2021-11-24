Глава делегации России в Вене прокомментировал тактику Москвы на переговорах по Донбассу

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва на переговорах по Донбассу использует все дипломатические усилия, чтобы Киев «не потерял разум».
Глава делегации России в Вене прокомментировал тактику Москвы на переговорах по Донбассу
  • AP

Он отметил, что главной целью киевских властей является попытка «отвлечь внимание от проблем внутри Украины».

«Главное — мы не поддаёмся на провокацию... Мы можем спокойно вести переговоры и убеждать их, пока не наступит определённый момент, когда они потеряют разум. Хотелось бы, чтобы этого не настало», — сказал Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Москва прилагает все усилия, чтобы не допустить такого развития ситуации.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряжённости на границе России с Украиной нет.

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