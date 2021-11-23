Вице-премьер Молдавии: Кишинёв предупреждал «Газпром» о проблемах с выплатами
- Reuters
«Молдавия сожалеет о позиции «Газпрома», поскольку заранее предупредила о проблемах с выплатами, так как мы не можем выделить средства в ускоренном режиме. Парламент на прошлой неделе одобрил выделение средств «Молдовагазу» в первом чтении, до второго чтения должно пройти десять дней, но парламент согласился рассмотреть этот вопрос через семь дней», — сказал Спыну, слова которого приводит РИА Новости.
Он добавил, что на заседании наблюдательного совета «Молдовагаза», которое прошло накануне, «Газпром» получил заверения в готовности правительства выделить средства для погашения задолженности.
22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.
Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, но на 22 ноября этот пункт соблюдён не был.
Как сообщил Спыну, правительство Молдавии выделит деньги «Молдовагазу» для уплаты задолженностей перед «Газпромом», парламент одобрит это решение 25 ноября.