В Белоруссии скорректирован процесс подготовки армии

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Новый, 2021/22 учебный год объявлен в Вооружённых силах Белоруссии годом боевой подготовки, а учитывая сложную военно-политическую обстановку и «созданный странами Запада «миграционный кризис», процесс подготовки ВС существенно скорректирован, заявил начальник белорусского Генштаба ВС, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.
В Белоруссии скорректирован процесс подготовки армии
  • © Министерство обороны Республики Беларусь
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«Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру государственной границы Республики Беларусь. С 2020 года нами фиксируется постоянное увеличение интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации стран — членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь», — приводит его слова пресс-служба.

Также белорусское Минобороны заявило о намерении нарастить интенсивность боевой подготовки для «недопущения внезапного нападения» на страну.

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