В Белоруссии скорректирован процесс подготовки армии
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«Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру государственной границы Республики Беларусь. С 2020 года нами фиксируется постоянное увеличение интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации стран — членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь», — приводит его слова пресс-служба.
Также белорусское Минобороны заявило о намерении нарастить интенсивность боевой подготовки для «недопущения внезапного нападения» на страну.