В Белоруссии скорректирован процесс подготовки армии

Новый, 2021/22 учебный год объявлен в Вооружённых силах Белоруссии годом боевой подготовки, а учитывая сложную военно-политическую обстановку и «созданный странами Запада «миграционный кризис», процесс подготовки ВС существенно скорректирован, заявил начальник белорусского Генштаба ВС, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

«Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру государственной границы Республики Беларусь. С 2020 года нами фиксируется постоянное увеличение интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации стран — членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь», — приводит его слова пресс-служба.

Также белорусское Минобороны заявило о намерении нарастить интенсивность боевой подготовки для «недопущения внезапного нападения» на страну.