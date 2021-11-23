Патрушев заявил о риске появления миллионов беженцев с Украины
- РИА Новости
«Установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения — до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», — сказал он в интервью газете «Аргументы и Факты».
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что страну готовят к разделу и глобальному гражданскому противостоянию.