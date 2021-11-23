«Молдовагаз» рассчитывает на помощь правительства Молдавии в погашении долга «Газпрому»

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Компания «Молдовагаз» рассчитывает на поддержку молдавского правительства в погашении текущей задолженности перед «Газпромом».
«Молдовагаз» рассчитывает на помощь правительства Молдавии в погашении долга «Газпрому»
  • AP

«Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос (ситуация с долгом. — RT) будет решён», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания 22 ноября получила уведомление от российского газового холдинга о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну рассказал о ситуации с поставками газа. По его словам, на данный момент долг составляет более $74 млн.

«Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

 

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