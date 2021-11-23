Вице-премьер Молдавии Спыну рассказал о ситуации с поставками газа

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Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну рассказал о ситуации с поставками газа.
Вице-премьер Молдавии Спыну рассказал о ситуации с поставками газа
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, накануне прошло заседание Наблюдательного совета «Молдовагаза». Единственной темой встречи стали долги за поставки газа.

«После заседания совета «Молдовагаз» получил уведомление о необходимости погашения задолженности в течение 48 часов. На данный момент этот долг составляет $74 278 446,91... До сих пор «Молдовагаз» не нашёл коммерческого решения по гашению текущего долга», — отметил он.

В связи с этим, по словам Спыну, в правительстве обсуждаются вопросы определения решений и гарантирования доставки газа гражданам Молдавии.

Ранее «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был. 

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан после этого сообщил, что компания получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой с неуплатой.

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