На Украину прибыли два патрульных катера типа Island из США

Два патрульных катера типа Island прибыли из США на Украину, вскоре они будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба украинских ВМС.

«Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимора (штат Мэриленд, США) на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия «Фастов» и «Сумы», — говорится в сообщении в Facebook.

По данным пресс-службы, конечная остановка маршрута — Одесский морской торговый порт.

Как подчёркивается, «оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность».

Ранее в посольстве США в Киеве объявили о получении Украиной порядка 80 т боевых припасов из Соединённых Штатов.