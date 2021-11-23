На Украину прибыли два патрульных катера типа Island из США

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Два патрульных катера типа Island прибыли из США на Украину, вскоре они будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба украинских ВМС.
На Украину прибыли два патрульных катера типа Island из США
  • © ВМС ЗС України
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«Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимора (штат Мэриленд, США) на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия «Фастов» и «Сумы», — говорится в сообщении в Facebook.

По данным пресс-службы, конечная остановка маршрута — Одесский морской торговый порт.

Как подчёркивается, «оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность».

Ранее в посольстве США в Киеве объявили о получении Украиной порядка 80 т боевых припасов из Соединённых Штатов.

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