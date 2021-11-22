В Эстонии предложили привлечь к разработке Конституции Белоруссии Венецианскую комиссию

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс предложила привлечь Венецианскую комиссию Совета Европы к разработке новой конституции Белоруссии.

«Поправки к белорусской конституции будут вынесены на референдум в конце февраля. Поправки к конституции, подлежащие утверждению, должны быть обнародованы, а беспристрастную Венецианскую комиссию следует привлечь к консультациям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МИД Эстонии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции республики предложил провести масштабное социсследование по конституционной реформе.

Референдум о принятии поправок в основной закон страны пройдёт в феврале 2022 года.

Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву, который был создан при Совете Европы в 1990 году.