В Эстонии предложили привлечь к разработке Конституции Белоруссии Венецианскую комиссию

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Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс предложила привлечь Венецианскую комиссию Совета Европы к разработке новой конституции Белоруссии.

«Поправки к белорусской конституции будут вынесены на референдум в конце февраля. Поправки к конституции, подлежащие утверждению, должны быть обнародованы, а беспристрастную Венецианскую комиссию следует привлечь к консультациям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МИД Эстонии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции республики предложил провести масштабное социсследование по конституционной реформе.

Референдум о принятии поправок в основной закон страны пройдёт в феврале 2022 года.

Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву, который был создан при Совете Европы в 1990 году.

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