В Эстонии предложили привлечь к разработке Конституции Белоруссии Венецианскую комиссию
«Поправки к белорусской конституции будут вынесены на референдум в конце февраля. Поправки к конституции, подлежащие утверждению, должны быть обнародованы, а беспристрастную Венецианскую комиссию следует привлечь к консультациям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МИД Эстонии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции республики предложил провести масштабное социсследование по конституционной реформе.
Референдум о принятии поправок в основной закон страны пройдёт в феврале 2022 года.
Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву, который был создан при Совете Европы в 1990 году.