Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил порядок функционирования органов управления при введении режима чрезвычайного положения.
Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В сообщении отмечается, что документ принят в соответствии с ранее утверждёнными изменениями в законодательстве по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя «для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере».

«Указом утверждено положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединённом оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение», — отмечается в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил о снижении числа вытесняемых странами ЕС в Белоруссию беженцев.

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