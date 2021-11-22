Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил порядок функционирования органов управления при введении режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В сообщении отмечается, что документ принят в соответствии с ранее утверждёнными изменениями в законодательстве по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя «для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере».

«Указом утверждено положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединённом оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение», — отмечается в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил о снижении числа вытесняемых странами ЕС в Белоруссию беженцев.