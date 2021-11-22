Украинская «Центрэнерго» займётся доставками импортного угля по морю

Государственная украинская компания «Центрэнерго» планирует осуществлять поставки угля по морю, чтобы исключить риски «российской энергетической блокады».

«Центрэнерго» планирует обеспечить поставки угля морским путём, чтобы избежать рисков энергетической блокады», — заявили в компании.

20 ноября в порт «Южный» прибыли первые 60 тыс. т угля происхождением из США, отметили там.

По данным компании, менеджеры ведут переговоры с трейдерами и производителями угля из США и Австралии о возможности поставок на Украину.

Первая судовая партия в 60,5 тыс. т американского и колумбийского угля из законтрактованных 1,5 млн т, предназначенного для «Центрэнерго», прибыла в страну в середине ноября.

Прибытие оставшихся партий угля на Украину ожидается в течение ноября 2021-го — января 2022 года.