Украинская «Центрэнерго» займётся доставками импортного угля по морю

Короткая ссылка
Государственная украинская компания «Центрэнерго» планирует осуществлять поставки угля по морю, чтобы исключить риски «российской энергетической блокады».
Украинская «Центрэнерго» займётся доставками импортного угля по морю
  • РИА Новости

«Центрэнерго» планирует обеспечить поставки угля морским путём, чтобы избежать рисков энергетической блокады», — заявили в компании.

20 ноября в порт «Южный» прибыли первые 60 тыс. т угля происхождением из США, отметили там.

По данным компании, менеджеры ведут переговоры с трейдерами и производителями угля из США и Австралии о возможности поставок на Украину.

Первая судовая партия в 60,5 тыс. т американского и колумбийского угля из законтрактованных 1,5 млн т, предназначенного для «Центрэнерго», прибыла в страну в середине ноября.

Прибытие оставшихся партий угля на Украину ожидается в течение ноября 2021-го — января 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить