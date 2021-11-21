Первая партия законтрактованного угля из США прибыла на Украину

Первая судовая партия в 60,5 тыс. т американского и колумбийского угля из законтрактованных 1,5 млн т прибыла на Украину.

«Сегодня на Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углём из США и Колумбии», — говорится в сообщении украинской компании «ДТЭК Энерго».

Отмечается, что уголь предназначается для нужд государственных ТЭС компании «Центрэнерго».

Прибытие оставшихся партий угля на Украину ожидается в течение ноября 2021-го — января 2022 года.

Ранее стало известно, что запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тыс. т.