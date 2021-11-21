Первая партия законтрактованного угля из США прибыла на Украину

Короткая ссылка
Первая судовая партия в 60,5 тыс. т американского и колумбийского угля из законтрактованных 1,5 млн т прибыла на Украину.

«Сегодня на Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углём из США и Колумбии», — говорится в сообщении украинской компании «ДТЭК Энерго».

Отмечается, что уголь предназначается для нужд государственных ТЭС компании «Центрэнерго».

Прибытие оставшихся партий угля на Украину ожидается в течение ноября 2021-го — января 2022 года.

Ранее стало известно, что запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тыс. т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить