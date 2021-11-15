Запасы угля на украинских ТЭС опустились до 378 тысяч тонн

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Запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тыс. т.
Запасы угля на украинских ТЭС опустились до 378 тысяч тонн
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Украины.

Отмечается, что меньше всего угля находится на складах Приднепровской ТЭС (3,6 тыс. т), Запорожской ТЭС (4,8 тыс. т) и Ладыжинской ТЭС (8,3 тыс. т).

Ранее пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщала, что по состоянию на 13 ноября на Украине государственные теплоэлектростанции загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.

11 ноября первый заместитель главы Минэнерго Украины Юрий Власенко заявил о планах украинской стороны активно импортировать уголь из США и Польши.

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