Запасы угля на украинских ТЭС опустились до 378 тысяч тонн

Запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тыс. т.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Украины.

Отмечается, что меньше всего угля находится на складах Приднепровской ТЭС (3,6 тыс. т), Запорожской ТЭС (4,8 тыс. т) и Ладыжинской ТЭС (8,3 тыс. т).

Ранее пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщала, что по состоянию на 13 ноября на Украине государственные теплоэлектростанции загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.

11 ноября первый заместитель главы Минэнерго Украины Юрий Власенко заявил о планах украинской стороны активно импортировать уголь из США и Польши.