В Минэнерго Украины рассказали о планах активно импортировать уголь из США и Польши

Первый заместитель главы Минэнерго Украины Юрий Власенко заявил в эфире телеканала «Эспрессо» о планах украинской стороны активно импортировать уголь из США и Польши.

По его словам, некоторые небольшие партии угля поступают из Казахстана, но в основном Украина рассчитывает на поставки из США и Польши. Минэнерго планирует импортировать около 2 млн т угля.

«На сегодняшний день большой объём угля законтрактован в Соединённых Штатах и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, но Россия перекрыла возможность поставок этого угля... поэтому мы в целом ориентируемся на США и Польшу», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что украинские компании заключили контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР.

5 ноября пресс-секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана Мадияр Уакпаев опроверг заявление главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса о блокировке Россией транзита угля из Казахстана.