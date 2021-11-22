Лукашенко предупредил «диких польских политиков» о последствиях угроз Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предупреждением в адрес «диких польских политиков» о последствиях их угроз в отношении Минска.
Лукашенко предупредил «диких польских политиков» о последствиях угроз Белоруссии
  • РИА Новости

«Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши», — приводит БЕЛТА слова главы государства.

Лукашенко напомнил о заявлениях польской стороны о возможном закрытии железнодорожного погранперехода и прочих угрозах.

«Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — подчеркнул он.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас ранее заявил о возможном закрытии границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, а также о серьёзных экономических санкциях против Минска.

Также правительство Польши сообщало, что может закрыть железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.

По мнению пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, руководство Польши «работает на обострение» отношений с Белоруссией.

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