Глава МИД Украины Кулеба назвал препятствие вступлению страны в НАТО
- РИА Новости
«К сожалению, несколько стран — членов НАТО всё ещё, обдумывая решение о перспективе членства Украины в альянсе, задают себе вопрос: «Что на это скажет Россия?» — сказал Кулеба.
Он призвал Европу не рассматривать Украину «через призму России».
Ранее в МИД России отметили, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, который вынудит Москву реагировать.
В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что любые намерения увидеть Киев в НАТО для Москвы неприемлемы.