Глава МИД Украины Кулеба назвал препятствие вступлению страны в НАТО

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Страны НАТО учитывают мнение России по вопросу возможного членства Украины в альянсе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу «Украина 24».
Глава МИД Украины Кулеба назвал препятствие вступлению страны в НАТО
  • РИА Новости

«К сожалению, несколько стран — членов НАТО всё ещё, обдумывая решение о перспективе членства Украины в альянсе, задают себе вопрос: «Что на это скажет Россия?» — сказал Кулеба.

Он призвал Европу не рассматривать Украину «через призму России».

Ранее в МИД России отметили, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, который вынудит Москву реагировать.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что любые намерения увидеть Киев в НАТО для Москвы неприемлемы.

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