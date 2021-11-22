Глава МИД Украины Кулеба назвал препятствие вступлению страны в НАТО

Страны НАТО учитывают мнение России по вопросу возможного членства Украины в альянсе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу «Украина 24».

«К сожалению, несколько стран — членов НАТО всё ещё, обдумывая решение о перспективе членства Украины в альянсе, задают себе вопрос: «Что на это скажет Россия?» — сказал Кулеба.

Он призвал Европу не рассматривать Украину «через призму России».

Ранее в МИД России отметили, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, который вынудит Москву реагировать.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что любые намерения увидеть Киев в НАТО для Москвы неприемлемы.