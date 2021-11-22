ВОЗ доставила гуманитарную помощь в центр «Брузги» на польско-белорусской границе

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила первую партию гуманитарной помощи в центр «Брузги» на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщил руководитель проекта в офисе ВОЗ в Минске Олег Дубовик.
ВОЗ доставила гуманитарную помощь в центр «Брузги» на польско-белорусской границе
  • Reuters

«Это гигиенические наборы в рамках миссии ВОЗ, гуманитарный груз. Они включают, учитывая напряжённую ситуацию с COVID, антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу», — цитирует Дубовика РИА Новости.

Он отметил, что ВОЗ также планирует поставить в «Брузги» партию медикаментов, необходимых для экстренных ситуаций.

Ранее стало известно о визите делегации ВОЗ в логистический центр «Брузги» на границе Польши и Белоруссии.

Директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб назвал непростой ситуацию в лагере мигрантов на белорусско-польской границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить