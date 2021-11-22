ВОЗ доставила гуманитарную помощь в центр «Брузги» на польско-белорусской границе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила первую партию гуманитарной помощи в центр «Брузги» на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщил руководитель проекта в офисе ВОЗ в Минске Олег Дубовик.

«Это гигиенические наборы в рамках миссии ВОЗ, гуманитарный груз. Они включают, учитывая напряжённую ситуацию с COVID, антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу», — цитирует Дубовика РИА Новости.

Он отметил, что ВОЗ также планирует поставить в «Брузги» партию медикаментов, необходимых для экстренных ситуаций.

Ранее стало известно о визите делегации ВОЗ в логистический центр «Брузги» на границе Польши и Белоруссии.

Директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб назвал непростой ситуацию в лагере мигрантов на белорусско-польской границе.