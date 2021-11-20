Аналитик Оленченко объяснил реакцию Кулебы на слова президента Болгарии о российском Крыме

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что болгарский президент Румен Радев, высказываясь о Крыме, «нанёс удар дружеским украинско-болгарским отношениям».

По мнению Оленченко, тезис о принадлежности Крыма России у многих стран на уме, но не все решаются об этом заявить по разным причинам.

«Кому-то не хватает воли, кому-то — мужества, кто-то не хочет выпадать из общих правил, которые навязывают США или Еврокомиссия», — пояснил эксперт.

Он добавил, что реакция Кулебы закономерна, поскольку его политика, по словам специалиста, строится на «жёсткой пропаганде», а также на лицемерии и ложных тезисах.

«Для поддержания своего авторитета — и, видимо, по согласованию с Зеленским — он и сделал такое заявление. Оно размашистое, по-деревенски несдержанное и направленное на то, чтобы обострить ситуацию», — заявил собеседник RT.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что украинское руководство хотело бы, «чтобы с ним все полностью солидаризовались».

При этом, как добавил эксперт, киевские власти совершенно забывают о том, что у каждой страны есть свои взгляды на те или иные события и изменения в мире.

Ранее Кулеба прокомментировал слова президента Болгарии Румена Радева о российской принадлежности Крыма.

По его словам, болгарский лидер «своими опрометчивыми изречениями нанёс удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде».

19 ноября в МИД Украины вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания болгарского президента о российском Крыме.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.