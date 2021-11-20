СК Белоруссии установил личности 109 пострадавших на границе с Польшей мигрантов

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В Белоруссии следствие установило личности 109 мигрантов, пострадавших от действий польской стороны. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на начальника отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Игоря Черняка.
СК Белоруссии установил личности 109 пострадавших на границе с Польшей мигрантов
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

«На сегодняшний день установлены личности 109 пострадавших», — заявил Черняк.

В числе пострадавших — 22 женщины и 15 детей. 

По словам Черняка, у потерпевших наблюдаются жжение в глазах, боли в горле, грудной клетке, головокружение, тошнота, что может свидетельствовать об отравлении химикатами.

18 ноября Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о пропаганде войны.

Также Следственный комитет Белоруссии возбудил дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе. 

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