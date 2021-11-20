СК Белоруссии установил личности 109 пострадавших на границе с Польшей мигрантов
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«На сегодняшний день установлены личности 109 пострадавших», — заявил Черняк.
В числе пострадавших — 22 женщины и 15 детей.
По словам Черняка, у потерпевших наблюдаются жжение в глазах, боли в горле, грудной клетке, головокружение, тошнота, что может свидетельствовать об отравлении химикатами.
18 ноября Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о пропаганде войны.
Также Следственный комитет Белоруссии возбудил дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.