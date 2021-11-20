В Армении выразили готовность провести встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе

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В МИД Армении подтвердили готовность Еревана провести встречу армянского премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках саммита «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе.
В Армении выразили готовность провести встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе
  • © РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении

«Армения согласна на проведение данной встречи», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна.

Ранее Азербайджан подтвердил участие в саммите «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе, на котором должна состояться встреча Алиева и Пашиняна.

Стороны договорились установить прямой контакт на уровне глав Минобороны для предотвращения инцидентов на границе. 

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