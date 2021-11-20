В Армении выразили готовность провести встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе

В МИД Армении подтвердили готовность Еревана провести встречу армянского премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках саммита «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе.

© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении