В Армении выразили готовность провести встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе
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«Армения согласна на проведение данной встречи», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна.
Ранее Азербайджан подтвердил участие в саммите «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе, на котором должна состояться встреча Алиева и Пашиняна.
Стороны договорились установить прямой контакт на уровне глав Минобороны для предотвращения инцидентов на границе.