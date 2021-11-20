Азербайджан подтвердил участие в саммите Баку — Ереван в Брюсселе
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В МИД Азербайджана напомнили, что 19 ноября 2021 года состоялись переговоры главы Евросовета Шарля Мишеля и лидеров двух стран. В ходе обсуждения европейский политик предложил провести встречу Алиева и Пашиняна в рамках саммита «Восточного партнёрства».
«Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. В этой связи азербайджанская сторона дала согласие на предложение президента Совета ЕС организовать встречу лидеров двух стран», — говорится в сообщении на сайте МИД Азербайджан.
Ранее стало известно, что Алиев и Пашинян договорились установить прямой контакт на уровне глав Минобороны для предотвращения инцидентов на границе.