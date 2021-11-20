Азербайджан подтвердил участие в саммите Баку — Ереван в Брюсселе

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Азербайджан подтвердил участие в саммите «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе, на котором должна состояться встреча азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Азербайджан подтвердил участие в саммите Баку — Ереван в Брюсселе
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

В МИД Азербайджана напомнили, что 19 ноября 2021 года состоялись переговоры главы Евросовета Шарля Мишеля и лидеров двух стран. В ходе обсуждения европейский политик предложил провести встречу Алиева и Пашиняна в рамках саммита «Восточного партнёрства».

«Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. В этой связи азербайджанская сторона дала согласие на предложение президента Совета ЕС организовать встречу лидеров двух стран», — говорится в сообщении на сайте МИД Азербайджан.

Ранее стало известно, что Алиев и Пашинян договорились установить прямой контакт на уровне глав Минобороны для предотвращения инцидентов на границе. 

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