Президент Грузии поприветствовала заявление о переводе Саакашвили в госпиталь

Короткая ссылка
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала решение о переводе экс-главы государства Михаила Саакашвили в военный госпиталь города Гори.
Президент Грузии поприветствовала заявление о переводе Саакашвили в госпиталь
  • AP

«Я приветствую план перевода бывшего президента (Саакашвили. — RT) в военный госпиталь Гори, так как это то место, которое соответствует всем стандартам, как медицинским, так и стандартам безопасности», — говорится в сообщении на сайте президента Грузии.

Зурабишвили назвала это решение шагом к успокоению общества и обеспечения стабильности в стране.

Ранее в Минюсте Грузии сообщили о планах по переводу Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить