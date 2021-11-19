Президент Грузии поприветствовала заявление о переводе Саакашвили в госпиталь

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала решение о переводе экс-главы государства Михаила Саакашвили в военный госпиталь города Гори.

«Я приветствую план перевода бывшего президента (Саакашвили. — RT) в военный госпиталь Гори, так как это то место, которое соответствует всем стандартам, как медицинским, так и стандартам безопасности», — говорится в сообщении на сайте президента Грузии.

Зурабишвили назвала это решение шагом к успокоению общества и обеспечения стабильности в стране.

Ранее в Минюсте Грузии сообщили о планах по переводу Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори.