Омбудсмен рассказала о заболевании мозга у Саакашвили в тюрьме

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У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме, наблюдается опасное заболевание мозга. Об этом сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.
Омбудсмен рассказала о заболевании мозга у Саакашвили в тюрьме
  • AP

Она призвала перевести политика в профильную клинику из-за возможности комы или даже летального исхода.

Ломджария отметила, что у Саакашвили наблюдаются судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.

«В такой период для полноценной оценки очаговых процессов в мозге необходимо МРТ исследование вместе с МР венографией. Также рекомендуется провести электроэнцефалограмму», — приводит Sputnik Грузия слова Ломджарии.

Ранее в Минюсте Грузии сообщили о планах по переводу  Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори.

18 ноября стало известно, что Саакашвили в грузинской тюрьме потерял сознание.

Позднее экс-президента Грузии перевели в реанимацию тюремной больницы.

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