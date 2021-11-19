Эстония временно приостановит полёты у границы с Россией

Короткая ссылка
Департамент транспорта Эстонии с 19 по 26 ноября установит временные зоны ограничения полётов на восточной и юго-восточной границе Эстонии.
Эстония временно приостановит полёты у границы с Россией
  • Reuters

«Введение в действие временных зон ограничения полётов необходимо в связи с деятельностью Департамента полиции и пограничной охраны, а также Сил обороны Эстонии по укреплению объектов временной контрольной линии между Эстонией и Россией», — сообщается на официальном сайте эстонского транспортного ведомства.

Отмечается, что некоторые полёты во временных зонах ограничения должны быть заранее согласованы.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Россия бросает вызов европейской стабильности и безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить