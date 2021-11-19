Эстония временно приостановит полёты у границы с Россией

Департамент транспорта Эстонии с 19 по 26 ноября установит временные зоны ограничения полётов на восточной и юго-восточной границе Эстонии.

«Введение в действие временных зон ограничения полётов необходимо в связи с деятельностью Департамента полиции и пограничной охраны, а также Сил обороны Эстонии по укреплению объектов временной контрольной линии между Эстонией и Россией», — сообщается на официальном сайте эстонского транспортного ведомства.

Отмечается, что некоторые полёты во временных зонах ограничения должны быть заранее согласованы.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Россия бросает вызов европейской стабильности и безопасности.