Президент Эстонии заявил о вызове для европейской безопасности со стороны России

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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Россия бросает вызов европейской стабильности и безопасности. Об этом сообщили в канцелярии эстонского лидера.
Президент Эстонии заявил о вызове для европейской безопасности со стороны России
  • Reuters

«Автократические режимы подрывают международный порядок, основанный на правилах и нормах... Это происходит в Европе прямо сейчас — гибридная атака Белоруссии на Польшу, Литву и Латвию. Наращивание российских войск на границах Украины и использование энергии в попытках шантажа в Молдове», — цитирует Интерфакс Кариса.

По его словам, «вызов России для европейской стабильности и безопасности становится всё менее и менее скрытым».

«В случае необходимости НАТО должно укрепить свои позиции в странах Балтии и Польше», — добавил эстонский президент.

Он подчеркнул, что «мир и стабильность в Европе нельзя воспринимать как должное».

Карис добавил, что НАТО «является и останется краеугольным камнем безопасности Эстонии, Европы и Евро-Атлантики».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона привыкла готовиться к любым провокациям в отношениях с НАТО.

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