МВД Украины запросило деньги на обустройство стены на границе с Россией и Белоруссией

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время выступления в Верховной раде попросил выделить 17 млрд гривен для обустройство стены на границе с Россией и Белоруссией.

Как сообщает «СТРАНА.ua», просьбу о выделении финансирования Монстарыский высказал во время часа вопросов к правительству 19 ноября.

«Фактически на сегодняшний день такая работа по инженерному обустройству современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 млрд гривен... Я обращусь к вам с тем, чтобы в бюджете на 2022 год (а скоро будет второе чтение этого документа) вы предусмотрели необходимые средства для обустройства государственной границы», — заявил министр.

В мае 2021 года Государственная пограничная служба Украины рассказала о ходе реализации проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией. По данным ведомства, он завершён на 51,4%.

В мае 2020 года в этом же украинском ведомстве заявили, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.