На Украине рассказали о ходе строительства стены на границе с Россией

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Государственная пограничная служба Украины рассказала о ходе реализации проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией.
На Украине рассказали о ходе строительства стены на границе с Россией
  • © dpsu.gov.ua

Как сообщает «СТРАНА.ua», Госпогранслужба Украины, отвечая на запрос организации StateWatch, указала что проект, начатый ещё в 2014 году, завершён на 51,4%.

Отмечается, что только на разработку законопроектов, которые позволили бы освободить пограничные войска от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства, из-за обустройства границы ушло пять лет.

В мае 2020 года Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.

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