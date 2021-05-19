На Украине рассказали о ходе строительства стены на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины рассказала о ходе реализации проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией.

Как сообщает «СТРАНА.ua», Госпогранслужба Украины, отвечая на запрос организации StateWatch, указала что проект, начатый ещё в 2014 году, завершён на 51,4%.

Отмечается, что только на разработку законопроектов, которые позволили бы освободить пограничные войска от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства, из-за обустройства границы ушло пять лет.

В мае 2020 года Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.