На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
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Об этом информирует украинская общественная организация StateWatch со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.
«Реализацию проекта «Стена» планируется перенести ещё на четыре года и завершить до 2025 года», — заявили в ведомстве.
Отмечается, общая стоимость проекта, как ожидается, составит 4,1 млрд гривен (около $152 млн по сегодняшнему курсу).
При этом такое решение объясняется сокращением финансирования и ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.
В июне 2019 года в Дарницкий районный суд Киева были направлены материалы по делу о растрате государственных средств, которые выделялись на реализацию проекта «Стена».
Подробнее — в материале RT.