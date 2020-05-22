На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией

Короткая ссылка
Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
  • © AFP

Об этом информирует украинская общественная организация StateWatch со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.

«Реализацию проекта «Стена» планируется перенести ещё на четыре года и завершить до 2025 года», — заявили в ведомстве.

Отмечается, общая стоимость проекта, как ожидается, составит 4,1 млрд гривен (около $152 млн по сегодняшнему курсу).

При этом такое решение объясняется сокращением финансирования и ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

В июне 2019 года в Дарницкий районный суд Киева были направлены материалы по делу о растрате государственных средств, которые выделялись на реализацию проекта «Стена».

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить