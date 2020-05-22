На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.

Об этом информирует украинская общественная организация StateWatch со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.

«Реализацию проекта «Стена» планируется перенести ещё на четыре года и завершить до 2025 года», — заявили в ведомстве.

Отмечается, общая стоимость проекта, как ожидается, составит 4,1 млрд гривен (около $152 млн по сегодняшнему курсу).

При этом такое решение объясняется сокращением финансирования и ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

В июне 2019 года в Дарницкий районный суд Киева были направлены материалы по делу о растрате государственных средств, которые выделялись на реализацию проекта «Стена».

Подробнее — в материале RT.