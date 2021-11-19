В МВД Украины не исключили применения оружия против мигрантов на границе

Глава МВД Украины Денис Монастырский не исключил возможности применения сотрудниками правоохранительных органов оружия в случае агрессивных действий со стороны мигрантов или угрозы жизни и здоровью пограничников.

Он напомнил, что для личного состава второго эшелона предусмотрено использование спецсредств и оружия при агрессивных действиях нарушителей границы.

«Мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников и правоохранителей мы будем применять все необходимые предусмотренные законом средства, в том числе огнестрельное оружие», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее украинская 61-я отдельная пехотная егерская бригада заявила, что намерена уничтожать «так называемых мигрантов» на белорусской границе в случае, если они попытаются прорваться на территорию Украины.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, украинские власти готовятся к разным сценариям развития миграционного кризиса на польско-белорусской границе.