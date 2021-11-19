Саакашвили призвал США «защитить» его
- AP
«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», — заявил он.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу. Также в США заявили, что Саакашвили «имеет право на честный судебный процесс».
18 ноября стало известно, что Саакашвили в грузинской тюрьме потерял сознание.
Позднее экс-президента Грузии перевели в реанимацию тюремной больницы.