Саакашвили призвал США «защитить» его

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили призвал Соединённые Штаты оказать ему помощь, заявив, что если Вашингтон его «не защитит», то это будет «ужасным сигналом». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на записку Саакашвили.

«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», — заявил он.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу. Также в США заявили, что Саакашвили «имеет право на честный судебный процесс».

18 ноября стало известно, что Саакашвили в грузинской тюрьме потерял сознание.

Позднее экс-президента Грузии перевели в реанимацию тюремной больницы.