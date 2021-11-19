Киев обвинил Москву в планах дестабилизировать ситуацию на Украине через антипрививочников

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Задумка Москвы заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине через противников вакцинации и «недовольных по разным причинам», заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В эфире украинского телеканала «1+1» он отметил, что против государства ведётся масштабная спецоперация.

«Задумка Москвы очень простая: дестабилизация ситуации изнутри с использованием большого количества нарративов — от антивакцинаторов и заканчивая недовольными по разным причинам», — приводит его слова РИА Новости.

В числе дестабилизирующих факторов Буданов также отметил миграционный кризис, целью которого является возмущение общества, кризис в сфере энергетики и экономики.

«И на фоне этого — масштабные манёвры российской армии с накоплением на определённом расстоянии от государственной границы», — добавил он.

Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли ранее прокомментировал заявления западных СМИ, которые сообщили о якобы стягивании российских военных к границам Украины. 

По его словам, в Вашингтоне пристально наблюдают за манёврами российских военных на границе с Украиной.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым».

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