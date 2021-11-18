На Украине заявили о предотвращении покушения на министра агрополитики
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
По заявлению главы МВД, убийство Лещенко заказал гражданин США, который имел к министру имущественные претензии.
Утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира, в результате чего водитель получил ранение ноги.
Как отметили в МВД, по автомобилю стреляли патронами, произведёнными в Венгрии.
Комментируя покушение, Шефир высказался о его возможных причинах.