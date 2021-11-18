На Украине заявили о предотвращении покушения на министра агрополитики

Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о предотвращении покушения на украинского министра агрополитики Романа Лещенко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По заявлению главы МВД, убийство Лещенко заказал гражданин США, который имел к министру имущественные претензии.

Утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира, в результате чего водитель получил ранение ноги.

Как отметили в МВД, по автомобилю стреляли патронами, произведёнными в Венгрии.

Комментируя покушение, Шефир высказался о его возможных причинах.