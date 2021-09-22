В МВД Украины заявили, что по машине Шефира стреляли произведёнными в Венгрии патронами

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По автомобилю помощника президента Украины Сергея Шефира стреляли патронами, произведёнными в Венгрии, которые на Украине ранее почти не использовались, заявил замглавы МВД Евгений Енин.
В МВД Украины заявили, что по машине Шефира стреляли произведёнными в Венгрии патронами
  • Reuters

«Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся на Украине и фактически почти не использовались на Украине. Это производство Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза на Украину и их производителя. Не исключаем контрабандный путь попадания их на Украину», — сказал министр в эфире «Украина 24».

При этом установлено, что стрельба велась одиночными выстрелами.

22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находился Шефир, его водитель получил ранения.

По словам главы МВД Украины Дениса Монастырского, целью нападения было убийство Сергея Шефира.

Сам Шефир выразил мнение, что покушение совершили для запугивания «высшего эшелона власти».

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