Политолог Бальбек прокомментировал возможность урегулирования кризиса на Украине

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек заявил в беседе с RT, что универсальной формулой выхода из любого кризиса являются желание и исполнение достигнутых сторонами договорённостей.
Политолог Бальбек прокомментировал возможность урегулирования кризиса на Украине
  • AP

«Если кто-то заартачился, толку не будет. Сейчас мы наблюдаем, как Украина в силу личных интересов своих элит не выполняет Минские соглашения, находит множество отговорок, лживых обвинений в нашу сторону и ведёт себя непредсказуемо, а значит, и доверие к ней утрачено», — пояснил эксперт.

По его мнению, у Киева есть только один авторитет — это коллективный Запад в лице Вашингтона. 

«Раз Запад молчит, то, похоже, одобряет поведение Украины», — добавил политолог.

Он выразил мнение, что кризис не будет урегулирован до тех пор, пока западные страны «жёстко» не призовут Киев выполнять Минские соглашения. 

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России заявил, что Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения.

По его словам, кризис на Украине «далёк от разрешения». 

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