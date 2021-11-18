Задержана обвиняемая в клевете на общественника Бородина соратница Навального

Гражданка одной из стран Средней Азии, подозреваемая в клевете и подделке документов в отношении руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, задержана в ходе совместной операции МВД Киргизии и России. Задержанная дала признательные показания. Об этом RT сообщил сам общественник.

«Сегодня в ходе совместной операции МВД Киргизии и России была задержана гражданка, которая распространяла фейки обо мне в интернете. Позже эта ложь легла в основу расследования, которое подготовила «Медуза»*. Сейчас задержанная уже принесла свои извинения», — пояснил Бородин.

16 сентября Виталий Бородин обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь Алексея Навального к уголовной ответственности за клевету.

Ранее Бородин подал иск к «Медузе»* о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный вред на сумму 1 млн рублей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.