Задержана обвиняемая в клевете на общественника Бородина соратница Навального
- РИА Новости
«Сегодня в ходе совместной операции МВД Киргизии и России была задержана гражданка, которая распространяла фейки обо мне в интернете. Позже эта ложь легла в основу расследования, которое подготовила «Медуза»*. Сейчас задержанная уже принесла свои извинения», — пояснил Бородин.
16 сентября Виталий Бородин обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь Алексея Навального к уголовной ответственности за клевету.
Ранее Бородин подал иск к «Медузе»* о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный вред на сумму 1 млн рублей.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.