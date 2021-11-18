Задержана обвиняемая в клевете на общественника Бородина соратница Навального

Короткая ссылка
Гражданка одной из стран Средней Азии, подозреваемая в клевете и подделке документов в отношении руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, задержана в ходе совместной операции МВД Киргизии и России. Задержанная дала признательные показания. Об этом RT сообщил сам общественник.
Задержана обвиняемая в клевете на общественника Бородина соратница Навального
  • РИА Новости

«Сегодня в ходе совместной операции МВД Киргизии и России была задержана гражданка, которая распространяла фейки обо мне в интернете. Позже эта ложь легла в основу расследования, которое подготовила «Медуза»*. Сейчас задержанная уже принесла свои извинения», — пояснил Бородин.

16 сентября Виталий Бородин обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь Алексея Навального к уголовной ответственности за клевету.

Ранее Бородин подал иск к «Медузе»* о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный вред на сумму 1 млн рублей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить