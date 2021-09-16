Общественник просит привлечь Алексея Навального к уголовной ответственности за клевету

Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь Алексея Навального к уголовной ответственности за клевету.

По словам Бородина, Навальный и его соратники распространяют в отношении него клеветническую информацию в соцсетях.

В частности, отметил он, оппозиционеры утверждают, что руководитель ФПБК якобы проходил обучение в США и учился непосредственно вместе с Навальным в Стэнфорде.

«У меня ни одного выезда не было в ту сторону. Также пишут, что я привлекался за хранение наркотиков. Я часть своей жизни провёл на оперативной работе и, наоборот, с этим боролся. Для меня это новая информация, и мне дико слышать это в свой адрес», — заявил Бородин.

Ранее Виталий Бородин подал иск к «Медузе»* о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный вред на сумму 1 млн рублей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.