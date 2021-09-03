Общественник подал иск к «Медузе» о защите чести и достоинства на 1 млн рублей

Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в суд с иском к «Медузе»* о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный вред на сумму 1 млн рублей. Копия иска есть в распоряжении RT.

Речь в исковом заявлении идёт о публикации издания от 27 августа 2021 года. В статье утверждается, что Бородин написал жалобу в ФСБ на одно из расследований Telegram-канала Baza.

«Мы рассчитываем на положительное решение суда. Наши требования — опровержение и компенсация в размере 1 млн рублей. Мы хотим, чтобы суд сделал запрос в ФСБ. Мы видим, что там клевета чистой воды, я никуда ничего не писал», — заявил в разговоре с RT Бородин.

Руководитель ФПБК добавил, что если в ходе судебного разбирательства не будет раскрыт анонимный источник «Медузы», сообщивший изданию о жалобе Бородина в ФСБ, то он обратится в следственные органы с просьбой возбудить уголовное дело о клевете на автора статьи.

Ранее в Общественном комитете по расследованию иностранных вмешательств заявили о том, что у них накопилось достаточно «фактуры», чтобы на её основании издание «Медуза» было признано нежелательной организацией.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.