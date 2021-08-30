Правозащитник прокомментировал возможность признания «Медузы» нежелательной организацией

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У Общественного комитета по расследованию иностранных вмешательств достаточно «фактуры», чтобы на её основании издание «Медуза»* было признано нежелательной организацией. Об этом в беседе с RT заявил основатель комитета Александр Ионов.
Правозащитник прокомментировал возможность признания «Медузы» нежелательной организацией
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Фактура есть у нас, не скрою. Есть фактура, чтобы признать «Медузу» нежелательной организацией», — рассказал Александр Ионов ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову.

По словам Ионова, ситуация с «Медузой» схожа с положением, в котором оказалось ранее издание «Проект»**. 

«Но надо мыслить более широко. Нужно признавать иностранными агентами физических лиц, потому что организации поменяют, вывески сменят и аудиторию с собой уведут», — добавил собеседник RT.

Ранее «Медуза» в числе ряда других СМИ опубликовала открытое обращение к властям с требованием отмены законов об иноагентах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращение «жалостливым письмом».

Она добавила, что самое «курьёзное» состоит в том, что «именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег».   

Интернет-издание «Медуза» было внесено в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 23 апреля по решению Минюста.

С тех пор, как выяснил RT, пожертвования на деятельность издания многократно сократились.    

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.                 

** «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

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