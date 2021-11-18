Глава МИД Украины Кулеба заявил, что в публикации переписки Лаврова ничего хорошего нет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал публикацию российской стороной дипломатической переписки по вопросу нормандского саммита.

«Ничего хорошего в этом нет. Россия своими действиями добивает нормандский формат, демонстрирует, что не заинтересована в его развитии, и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе», — сказал он в ходе пресс-конференции, транслируемой МИД Украины в Facebook.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что работа над «привлечением России к переговорному процессу» будет продолжена.

МИД России 17 ноября опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующий шаг был предпринят для предотвращения дальнейших спекуляций.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.