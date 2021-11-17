В Казахстане в результате взрыва газового баллона погибли три человека

В посёлке Шортанды в Акмолинской области Казахстана произошёл взрыв баллона с газом, в результате которого погибли три человека, ещё десять пострадали и были госпитализированы. Об этом заявили в пресс-службе МЧС республики.

«16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошёл взрыв газового баллона», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Уточняется, что возгорание случилось в квартире барачного типа, пламя охватило крышу. Площадь пожара составила порядка 350 кв. м. Причины случившегося выясняет следственно-оперативная группа. Ранее стало известно, что в кафе в казахстанском Актау произошёл взрыв. В октябре сообщалось, что в одной из квартир жилого дома в казахстанском Кокшетау произошёл хлопок газа, два человека госпитализированы с травмами.