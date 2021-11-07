В кафе в казахстанском Актау произошёл взрыв

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В кафе в казахстанском Актау произошёл взрыв. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.
В кафе в казахстанском Актау произошёл взрыв
  • © Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

«7 ноября в 22:25 (19:25 мск) в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау по адресу микрорайон 29А при неизвестных обстоятельствах произошёл взрыв», — сообщили в департаменте.

Отмечается, что «в результате произошло полное разрушение строения».

В пресс-службе добавили, что «информация о пострадавших не поступала».

В октябре сообщалось, что в одной из квартир жилого дома в казахстанском Кокшетау произошёл хлопок газа, два человека госпитализированы с травмами.

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