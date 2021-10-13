В жилом доме в Кокшетау произошёл хлопок газа

В одной из квартир жилого дома в казахстанском Кокшетау произошёл хлопок газа, два человека госпитализированы с травмами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные департамента по ЧС (ДЧС) Акмолинской области Казахстана.

«Силами ДЧС при помощи трёхколенной лестницы эвакуированы три человека, из них двое детей. За медицинской помощью в больницу обратились и госпитализированы два человека», — говорится в сообщении ДЧС.

По данным ведомства, в результате инцидента повреждены перегородки трёх квартир.

Ранее сообщалось о взрыве газа в частном жилом доме по улице Олигова в селе Катышево в Ингушетии, пострадали четыре человека.