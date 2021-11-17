Армения уведомила СБ ООН об обострении на границе с Азербайджаном

Постпред Армении Мгер Маргарян объявил, что Армения заявила в Совет безопасности ООН об обострении на границе с Азербайджаном

«Мы призываем к тому, чтобы международное сообщество соответствующим образом отреагировало на эти нарушения международного права, Устава ООН и положений трёхстороннего заявления о прекращении огня, принятого в прошлом году», — приводит РИА Новости слова Маргарян.

В свою очередь, в Азербайджане в рамках заседания СБ ООН отметили, что Баку уверен в отсутствии альтернативы нормализовать отношения между двумя государствами на основе взаимного признания и уважения суверенитета друг друга.

По его словам, Баку привержен соблюдать территориальную целостность в рамках международно-признанных границ.

В Азербайджане сообщили, что ночью 15 ноября Вооружённые силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в посёлках Зейлик и Еллия Кельбаджарского района со своих позиций в посёлке Юхары Шорджа Басаркечарского района. Об этом говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что позиции ВС Азербайджана «подверглись интенсивному обстрелу с противоположной стороны из огнестрельного оружия различного калибра, включая снайперские винтовки и гранаты».

Также, как писали СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе между двумя странами.

Позднее стало известно, что Армения и Азербайджан уже приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны республик с российским коллегой Сергеем Шойгу.